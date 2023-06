Das Schiff "HMT Empire Windrush" aus einer deutschen Werft, das Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg konfisziert hatte, brachte am 22. Juni 1948 mehr als 1000 Menschen aus der damaligen Kolonie Jamaika nach London, um beim Wiederaufbau nach dem Krieg zu helfen.

Der Name "Windrush" steht seitdem symbolisch für eine ganze Generation von Gastarbeitern, die bis Anfang der 1970er-Jahre nach Großbritannien kam. Zusammen mit etwa 300 Würdenträgern, Vertretern von Organisationen und Schülern feierte der 74 Jahre alte Monarch bei dem Gottesdienst in der St.-Georges-Kapelle in Windsor am Donnerstag die Leistungen dieser Generation und ihrer Nachkommen. Es sei von entscheidender Bedeutung, den "unermesslichen" Beitrag zu würdigen, schrieb Charles in einer Publikation, die eine Ausstellung von Porträts von Mitgliedern der "Windrush"-Generation begleitete.

In der jüngeren Geschichte wird der Name "Windrush" jedoch auch mit einem Skandal in Zusammenhang gebracht, bei dem Hunderte Menschen aus dem Commonwealth fälschlicherweise als illegale Einwanderer behandelt und ihrer Rechte beraubt wurden.