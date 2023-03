Am Montag veröffentlichte das US-Innenministerium die Entscheidung: Das umstrittene Ölbohrprojekt des Energiekonzern Conoco Phillips in Alaska würde genehmigt werden. Auf staatlichem Gebiet sollen so in den kommenden Jahrzehnten rund 600 Millionen Barrel Öl gefördert werden.

"Schlag ins Gesicht"

Die Entscheidung, das "Willow-Projekt" zu genehmigen, hatte es in sich. Denn noch im Wahlkampf hatte US-Präsident Joe Biden versprochen, keine weiteren Bohrungen – also auch nicht das rund acht Milliarden Dollar-Vorhaben von Conoco Phillips – realisieren zu lassen. Letzte Woche erfolgte die Kehrtwende.

Gemeinsam mit vielen anderen Umweltschutzorganisationen hat die Nichtregierungsorganisation "Earthjustice" nun eine Klage gegen das Ölprojekt in der Arktis eingereicht.

"Das Willow-Ölprojekt in der Arktis ist eine historische Klimasünde und ein Schlag ins Gesicht für alle jungen Menschen und zukünftige Generationen", betont Lisa Panhuber, Sprecherin von Greenpeace Österreich. Präsident Biden ignoriere mit der Duldung des Öl-Vorhabens sein Versprechen einer Halbierung der Treibhausgas-Emissionen bis 2030. Auch würde der Wille von 5,6 Millionen Bürgerinnen und Bürgern, die sich gegen das fossile Großprojekt stemmen, ignoriert werden.

Insgesamt 260 Millionen Tonnen Treibhausgase würde das Vorhaben verursachen, so viel, wie Österreich in 3,5 Jahren emittiert, rechnet Greenpeace Österreich vor.

Unzureichende Berechnungen?

Konkret werfen die Umweltschutzorganisationen Biden in der Klage eine mangelnde Abwägung anderer Optionen vor. Auch seien in den Berechnungen der Umweltverträglichkeit und Klimabelastung Auswirkungen, die erst nach der Fertigstellung des Projektes eintreten, nicht genügend berücksichtigt worden, heißt es.

Nach Angaben von Conoco Phillips wird das Projekt in der Bauphase 250 und langfristig 300 Arbeitsplätze schaffen. Das Unternehmen rechnet mit einer Fördermenge von 180.000 Barrel Öl pro Tag. Dem Staat und der Region soll das Projekt Milliarden an Einnahmen durch Steuern und Lizenzgebühren bringen, weshalb es auch in der Region Unterstützung genießt. Umweltgruppen weisen hingegen auf Schäden für Umwelt und Klima hin, die bei der Erdölbohrung entstehen.