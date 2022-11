Wie in den vergangenen Corona-Pandemiejahren hat der Vatikan ein angepasstes Papstprogramm für die Weihnachtstage veröffentlicht.

ie traditionelle Christmette am 24. Dezember im Petersdom wird - wie bereits 2020 und 2021 - vorverlegt und beginnt bereits um 19.30 Uhr, teilte der Vatikan am Mittwoch mit. 2020 trug der Vatikan so der in Italien geltenden nächtlichen Ausgangssperre Rechnung.

Wie gewohnt spendet Franziskus am Hochfest der Geburt des Herrn (25. Dezember) um 12 Uhr den Segen "Urbi et orbi" (der Stadt und dem Erdkreis). Für das vergangene Jahr dankt der Papst bei einer Vesper mit dem Lobgesang des "Te Deum" am 31. Dezember um 17 Uhr im Petersdom. Auch das entspricht dem herkömmlichen Brauch.

Zum neuen Jahr feiert Franziskus am Vormittag des 1. Jänner 2022 (10 Uhr) eine Messe im Petersdom. Die katholische Kirche begeht an diesem Datum auch den Weltfriedenstag. Am 6. Jänner, ebenfalls um 10 Uhr, feiert der Papst das Fest der "Erscheinung des Herrn" (Dreikönigstag/Epiphanie) mit einer Messe im Petersdom.

Am darauffolgenden Sonntag, dem Fest der Taufe des Herrn, tauft der Papst traditionell einige Kinder in der Sixtinischen Kapelle.