Die Morelli-Apotheke – einen Steinwurf von der Rialtobrücke in Venedig entfernt – ist eine Institution der Stadt. Ein in vierter Generation geführter Familienbetrieb, Anziehungspunkt für Stadtbewohner und Touristenführer und das nicht nur wegen Aspirin. Denn im Schaufenster der Apotheke steht seit bald 15 Jahren ein kleines, digitales Monument, das den Zustand der Stadt präzise beschreibt. Ein Einwohnerzähler zeigt den schwindenden Bevölkerungsstand in Venedig an. Seit Mitte August leben weniger als 50.000 Menschen in der Altstadt, trauriger Rekord.