Auf der kroatischen Insel Pag ist in der Nacht auf Dienstag ein Waldbrand in der Nähe des beliebten Partystrands Zrce ausgebrochen. Die Besucher wurden evakuiert, das Feuer konnte am Morgen unter Kontrolle gebracht werden.

Normalerweise ist der Partystrand Zrce in der Nähe der Stadt Novalja auch bei Österreichern beliebt. Noch Ende Juli haben 20.000 Österreicher beim Festival "Austria goes Zrce" gefeiert. Nun kam es gegen drei Uhr nachts im Kiefernwald nahe der Küste aber zum Brandausbruch, während Tausende in der Nähe ausgelassen feierten.

Sie mussten später mit Taxis und Bussen evakuiert werden. Mehr als 50 Feuerwehrleute mit 20 Löschfahrzeugen kämpften danach gegen die Flammen. Die geparkten Autos der Gäste erschwerten den Einsatz zusehends, hunderte der Fahrzeuge mussten vor dem Löschen des Brands entfernt werden. Sie stellten zudem selbst ein Brandrisiko dar.

Ein Löschflugzeug schaffte Abhilfe

Auch der starke Wind machte den es den Feuerwehrleuten nicht unbedingt einfacher, zur Vorsicht mussten auch die umliegenden Straßen gesperrt werden. Schließlich konnte der Brand in der Früh dann doch unter Kontrolle gebracht werden. Ein Löschflugzeug war zu Hilfe gekommen.

Das Feuer reiht sich in eine traurige Serie ein. In mehreren Ländern Europas kam es in den Sommermonaten bereits zu Waldbränden in unterschiedlichen Größenordnungen.