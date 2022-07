Vor seinem Abflug hatte Papst Franziskus bereits angekündigt, als Büßer nach Kanada zu kommen. Der 85-Jährige wurde in Maskwacis, 100 Kilometer südlich von Edmonton, in einer Pfarrgemeinde empfangen und bat bei den Vertretern der indigenen Gruppen um Vergebung für "das Böse, das von so vielen Christen begangen wurde". Er empfinde Schmerz und Reue, so Franziskus.