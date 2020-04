Facebook

Im Nordosten des Landes kam es zu dem Angriff © (c) AP (ARNAUD ZAJTMAN)

Bei einem Rebellenangriff im Kongo sind etliche Menschen getötet worden. Angreifer attackierten am Freitag das Dorf Jupabii in der Provinz Ituri im Nordosten, wie Atinda Losani, ein lokaler Chief, am Samstag sagte. Nach seinen Worten wurden sieben Menschen enthauptet und mehr als 20 Menschen verletzt. Jean Bosco Lalo, der Leiter eines lokalen Kommunalverbandes, sprach von 19 Toten.

Beide machten die Rebellengruppe Codeco für den Angriff verantwortlich. Ein Sprecher der kongolesischen Armee bestätigte den Angriff, machte aber keine Angaben zur Zahl der Opfer.

Im Osten des Kongos sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv, vielen von ihnen geht es um die Kontrolle der wertvollen Bodenschätze. In der Region herrscht zudem ein Ausbruch der gefährlichen Ebola-Krankheit.