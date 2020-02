Eier am Weg gelegt Experten warnen vor zweiter Heuschrecken-Welle in Ostafrika

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Inzwischen sind die Insekten in Äthiopien, Kenia, Somalia, Dschibuti, Sudan, Eritrea sowie nun auch in Uganda und Tansania © AP

Experten haben vor einer zweiten Ausbreitungswelle der Wüstenheuschrecken in Ostafrika gewarnt. Die Insekten hätten entlang ihres Weges Eier gelegt, teilte am Dienstag ICPAC mit, das Klimazentrum der Regionalgemeinschaft IGAD. Die daraus voraussichtlich zwischen März und April schlüpfenden Tiere wären demnach eine ernsthafte Bedrohung für die anstehende Pflanz- und Ernteperiode.

"Im schlimmsten Fall werden die Wüstenheuschrecken in wichtige (...) Kornkammern der Region einfallen", so das Klimazentrum. Seit Monaten überziehen Schwärme aus Millionen Wüstenheuschrecken Landstriche in Ostafrika und fressen Felder und Weideland kahl. Ihre Vermehrung wurde durch den starken Regen in der Region in den vergangenen Monaten begünstigt. Viele Menschen in Ostafrika haben wegen früherer Dürren und schwelender Konflikte ohnehin nicht genug zu essen. Die wichtigste Pflanz- und Erntezeit in der Region steht kurz bevor; sollten die Insekten dann noch großflächig unterwegs sein, könnten die Folgen verheerend sein.

Plage in Ostafrika: Als die Heuschrecken kamen Ostafrika leidet derzeit unter einer Heuschreckenplage biblischen Ausmaßes. (c) APA/AFP/TONY KARUMBA (TONY KARUMBA) Die Schwärme in Äthiopien, Kenia und Somalia seien in ihrer Größe und ihrem Zerstörungspotenzial "beispiellos", erklärte die UN-Landwirtschaftsorganisation (FAO). (c) APA/AFP/TONY KARUMBA (TONY KARUMBA) In der ohnehin armen, von Dürren und Überschwemmungen geplagten Region könne die Plage zu einer Hungersnot führen, warnte Jasper Mwesigwa, ein Analyst beim Klimazentrum der ostafrikanischen Regionalgemeinschaft IGAD. (c) APA/AFP/YASSER AL-ZAYYAT (YASSER AL-ZAYYAT) Nässe hat sehr gute Bedingungen für die Wüstenheuschrecke geschaffen. Die Insekten können sich von der Vegetation optimal ernähren, die feuchte Erde ist ideal für die Reproduktion und die Winde unterstützen die Verbreitung der Tiere. (c) AP (Ben Curtis) Ein Schwarm in Kenia mit Hunderten von Millionen von Insekten ist etwa 2.400 Quadratkilometer groß. (c) AP (Ben Curtis) Die Lage ist besonders verheerend, weil in Ostafrika ohnehin große Nahrungsmittelunsicherheit herrscht. Fast 25,5 Millionen Menschen haben dort OCHA zufolge derzeit nicht genug zu essen. (c) AP (Ben Curtis) Klicken Sie sich durch die weiteren Bilder... (c) AP (Ben Curtis) (c) AP (Ben Curtis) (c) AP (Ben Curtis) (c) AP (Ben Curtis) 1/10

Fast ganz Ostafrika betroffen

Inzwischen sind die Insekten in Äthiopien, Kenia, Somalia, Dschibuti, Sudan, Eritrea sowie nun auch in Uganda und Tansania, und könnten ICPAC zufolge jederzeit das Krisenland Südsudan erreichen. In dem Land hätten ohnehin rund sechs Millionen Menschen - mehr als die Hälfte der Bevölkerung - zu wenig zu essen, warnte die Organisation Save the Children. Auch in Pakistan sind derzeit Heuschreckenschwärme unterwegs, die laut Experten ihren Ursprung auch auf der arabischen Halbinsel haben.

In Uganda trainierten nun Experten der EU Mitarbeiter des Agrarministeriums für die Bekämpfung der Insekten, sagte Bright Rwamirama, in der Regierung zuständig für Belange der Tierproduktion. Zudem kündigte die EU an, die Notfallmaßnahmen in der Region mit zunächst einer Million Euro zu unterstützen. Die Welthungerhilfe will in einem ersten Schritt 500.000 Euro Soforthilfe bereitstellen.