Eine in Australien lebende Grazerin berichtet: Viele verdrängen, dass ihr Land Feuer fing. Wenn der Wind günstig steht, vergisst man, das man in einem brennenden Land lebt.

Wenn der Wind günstig steht, vergisst der Australier schnell © (c) APA/AFP/PETER PARKS

Die Sommersonne glänzt am wolkenlosen Himmel. Weiße Jachten schaukeln in der warmen Brise auf ozeanblauen Hafenwasser. Ich befinde mich in Sydney, Australien. Nichts hier erinnert an die todbringenden Feuer, die nur wenige Hundert Kilometer entfernt wüten. Nichts lässt an die nahen Gegenden denken, wo kürzlich Regen Hagelschauer, Überschwemmungen und Schlammrutsche gebracht hat. Ich bin in Sydney, wo der Wind gerade günstig steht.

Wenn er dreht, bringt er den Rauch der Buschfeuer mit sich. Er löst Feueralarme in eleganten Stadthäusern und Apartmentblocks aus. Manchmal werde ich nachts von durchdringendem Brandgeruch geweckt. Und manchmal sind die Oper und die legendären Surferstrände in ein drückendes Weltuntergangs-Grau gehüllt, während unbeeindruckte asiatische Touristen immer noch vor den Sehenswürdigkeiten der Stadt für Selfies posieren.

Rafaela Khodai wuchs quasi mit der Kleinen Zeitung am Frühstückstisch auf und ist seit drei Jahren Auslandsösterreicherin Foto © www.elaschreibt.com

Zur Person Rafaela Khodai ist gebürtige Grazerin, die seit gut zwei Jahren in Sydney, Australien, lebt. Dort ist die Journalistin und Texterin für nachhaltige Unternehmen täglich mit Nachrichten zu den verheerenden Buschfeuern und anschließenden Überschwemmungen durch Starkregen konfrontiert.

Gute Miene zur Kopf-in-den-Sand-Politik

Man könnte meinen, dass der fünfte Monat der bisher großflächigsten Waldbrand-Saison ausreichend Grund für eine Massenpanik gibt. Direkt vor den Toren der Stadt befinden sich die Blue Mountains, in denen ich – und viele andere Sydneysider – gerne und oft wandern ging. In den letzten Monaten haben sich 80 Prozent der Weltnaturerbe-Regenwälder in ascheschwarze Baumskelette verwandelt. Im Bundesstaat New South Wales, wo mehr als ein Drittel aller Australier lebt, wurden rund 2000 Häuser beschädigt oder zerstört. Aufs ganze Land gerechnet ist seit September eine Fläche niedergebrannt, die 1,5 Mal so groß ist wie Österreich. 28 Menschen und fast 500 Millionen Tiere sind gestorben. Noch einmal so viele werden verhungern, verdursten oder verenden, weil ihr Lebensraum verbrannt ist.

Zerstörung, bis aus dem Weltal sichtbar Foto © (c) APA/AFP/NASA Earth Observatory/HO

Nicht jeder sieht das so dramatisch. Australiens notorisch kohlefreundlicher Premierminister Scott Morrison legte in den letzten Monaten eine konsequente Kopf-in-den-Sand-Politik an den Tag: Im Dezember postete "ScoMo" schamlos Fotos vom Familienurlaub auf Hawaii auf Social Media. Zu Neujahr sprach er sich dafür aus, dass das von der Stadt Sydney organisierte Silvesterfeuerwerk auf keinen Fall abgesagt werden sollte – als Zeichen des "Optimismus".

Verbranntes Ödland Foto © (c) APA/AFP/PETER PARKS

Dass dabei Einnahmen von 130 Millionen australische Dollar (rund 80 Millionen Euro) erwartet wurden, könnte aber auch eine Rolle gespielt haben – und war in diesem Fall offenbar wichtiger als der zusätzliche Belastungsfaktor für die ohnehin schon rauchschwangere Luft. Besonders ironisch: In einem Ort im benachbarten Bundesstaat Victoria mussten am selben Abend 4000 Menschen an den Strand flüchten. Die Feuer hatten sämtliche Zufahrtsstraßen abgeschnitten.