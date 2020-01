Facebook

In Österreich gilt seit 2019 ein neues Aufnahmeverfahren © (c) APA/GEORG HOCHMUTH

Um neu geschaffene Stellen besetzen zu können, hat die deutsche Bundespolizei einem Pressebericht zufolge ihre Anforderungen an Bewerber gesenkt. Wie Zeitungen in ihren Montagsausgaben berichteten, hob die Bundespolizei bei den Deutschtests für den mittleren Dienst die Fehlertoleranz im Diktat an. Auch seien beim Fitnesstest Weitsprung und Liegestützen durch einen Pendellauf ersetzt worden.

Die Bundespolizei stellte dazu klar, sie habe ihre Anforderungen an Anwärter ausdrücklich nicht abgesenkt. Bei Anwärtern handle es sich um als Beamte auf Widerruf eingestellte Mitarbeiter, die zuvor das Eignungsverfahren erfolgreich durchlaufen hätten. Bei Bewerbern - also Menschen, die sich dem Eignungsverfahren der Bundespolizei stellten - seien die Anforderungen im Rahmen des Auswahlverfahrens zuletzt "angepasst" worden.

Die Voraussetzungen für eine Bewerbung zur Bundespolizei würden regelmäßig evaluiert und gegebenenfalls angepasst, erklärte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam. Ziel sei, einen möglichst großen aber auch geeigneten Bewerberkreis anzusprechen. Die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber werde im Auswahlverfahren im Einzelnen überprüft.

Angeschafft worden sei im Zuge der jüngsten Anpassung die generelle körperliche Mindest- und Maximalgröße für die Einstellung. Bei den Sprachfertigkeiten von Bewerbern wurde demnach die Fehlertoleranz im Diktat für das Auswahlverfahren mittlerer Dienst "geringfügig angehoben" und zum Beispiel das Wort "Chrysantheme" herausgenommen, um einem größeren Bewerberkreis auch in den nachfolgenden Testbestandteilen die weitere Teilnahme zu ermöglichen.

Auch der Sporttest wurde laut Bundespolizei überarbeitet: Mit dem Standweitsprung und den Liegestützen seien zwei Elemente durch einen Pendellauf ersetzt worden, "da hier Bewegungsschnelligkeit, die Stütz- und Rumpfkraft sowie Konzentrations- und Koordinationsfähigkeiten ein zeitgemäßes Bild der physischen Leistungsfähigkeit, insbesondere von Bewerberinnen, darstellen". Ein Zwölf-Minuten-Lauf sowie ein Koordinationstest seien weiterhin Bestandteil des sportlichen Testparts.

In Österreich gilt seit 2019 ein neues Aufnahmeverfahren. Nun wird innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Testtagen entschieden, ob Bewerber für den Polizeiberuf geeignet sind. Erreicht werden können nunmehr maximal 1.000 Punkte, die Mindestpunktezahl liegt laut Innenministerium bei 197. Beim Sporttest müssen Bewerber in Österreich einen Achter- und einen Pendellauf absolvieren sowie Liegestütz machen - Frauen mindestens sieben, Männer mindestens 15. Außerdem müssen sich Bewerber bei der ärztlichen Untersuchung aufs Ergometer setzten. Schwimmkenntnisse müssen ebenso nachgewiesen werden - mittels des Österreichischen Schwimmerabzeichens der Qualifikationsstufe "Fahrtenschwimmer".

Die türkis-grüne Regierung plant außerdem die Wiedereinführung von Altersgrenzen für Bewerber, steht im Regierungsprogramm. Das Höchstalter von 30 Jahren wurde per 1. Jänner 2012 abgeschafft.