Starke Gewitter mit heftigen Regenfällen haben am Freitag an der von katastrophalen Buschbränden geplagten australischen Ostküste Erleichterung gebracht. Auch die Landwirte, die unter der anhaltenden Dürre leiden, waren über die Niederschläge erfreut.

Der Regen in den Bundesstaaten Victoria, New South Wales und Queensland - die zu den am stärksten vom Feuer betroffenen Gegenden zählen - soll laut Vorhersagen noch das ganze Wochenende anhalten. Die Niederschläge löschen laut Feuerwehr zwar nicht alle Brände, helfen aber dabei, sie einzudämmen. "Wir drücken die Daumen, dass das in den kommenden Tagen so weitergeht", twitterte die Feuerwehr von New South Wales.

Hunderte Koalas, die aus den Flammen der Buschfeuer gerettet werden konnten, werden derzeit auf Kangaroo Island in einem Feldlazarett behandelt. Zehntausende ihrer Artgenossen hatten nicht das Glück zu überleben. Viele der Lebensräume des australischen Nationaltieres wurden durch die Feuer vernichtet.

Seit September wüten in Australien Buschfeuer, denen bisher 29 Menschen zum Opfer fielen, mehr als 2.500 Häuser und eine Fläche in der Größe von etwa einem Drittel Deutschlands wurden zerstört.

Seit Beginn der großen Brände im Oktober sind landesweit 26 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 2.000 Häuser wurden zerstört. Etwa 10,6 Millionen Hektar brannten nieder. Hunderte Millionen Tiere kamen in den Flammen um. Für rund 25.000 Koalas bedeuteten die Buschfeuer den sicheren Tod. Fauna und Flora sind unumkehrbar zerstört. Der Rauch ist nicht aufzuhalten. Über den Pazifik erreichte er nun auch Südamerika. Die Einsatzkräfte geraten immer mehr an ihre Grenzen.

Brände für Experten beispiellos

Dauer und Ausdehnung der Buschbrände in Australien sind nach Ansicht des Experten Richard Thornton beispiellos. "Diese Feuer dauern, in der einen oder anderen Form, seit August", sagte der Leiter des australischen Forschungszentrums für Buschfeuer und Naturgefahren am Donnerstag bei einer Fachkonferenz der Industrieländer-Organisation OECD in Paris.

"Nun ist Jänner, und wir wissen, dass wir noch zweieinhalb (bis) drei Monate Feuersaison im Süden Australiens haben werden", ergänzte Thornton. Auf die Frage zu einem Zusammenhang zwischen Klimawandel und Bränden sagte er: "Wir kennen alle die Bedingungen, die zu schlimmen Brandtagen führen, die Wirkung von Trockenheit." Das Holz im Wald sei so trocken, "dass es nichts gibt, was die Brände aufhält". Er fügte hinzu: "Das Klimasignal ist definitiv da."