Erste Klasse oder Platz am Gang?Greta legt sich mit der Deutschen Bahn an

Erste Klasse oder Platz am Gang?

Einer der Züge, in dem Greta auf dem Boden sitzen musste © Twitter

Wasser auf den Mühlen ihrer zahlreichen Kritiker - auch wenn es eine logische Erklärung dafür gibt: Greta Thunberg, die nach monatelangem Reisen auf See und Schiene in ihre schwedische Heimat heimkehrte, war "in überfüllten Zügen durch Deutschland" unterwegs, wie sie auf Twitter schrieb. Dazu stellte die 16-jährige Klimaaktivistin ein Foto, das sie mit viel Gepäck auf dem Boden eines ICE zeigt. "Und ich bin endlich auf dem Heimweg!", schrieb sie dazu.