"Glaub an dich selbst!"23-jährige Jamaikanerin gewann Wahl zur Miss World

Die 23-jährige Psychologie-Studentin setzte sich im Finale des Schönheitswettbewerbs in London vor ihren Konkurrentinnen aus Frankreich und Indien durch.

Singh nahm die Krone von Vorjahressiegerin Vanessa Ponce de León aus Mexiko entgegen. "An dieses kleine Mädchen aus St. Thomas, Jamaika, und an alle Mädchen auf der ganzen Welt: Glaub an dich selbst. ... Diese Krone gehört nicht mir, sondern dir", schrieb die Gewinnerin euphorisch auf Twitter.

Die schönsten Frauen der Welt: Kür der "Miss World" Zeitgemäß oder nicht - auch heuer stieß die Wahl der "Miss World" wieder auf großes Interesse. (c) APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS (DANIEL LEAL-OLIVAS) Das Finale des Schönheitswettbewerbs fand in London statt - seit jeher ein Hotspot für Models. (c) APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS (DANIEL LEAL-OLIVAS) Besonders schillernd waren heute diverse Tanzeinlagen, die die Kandidatinnen in mehr oder weniger landestypischen Outfits vorführten. Im Bild: Miss Kenia. (c) APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS (DANIEL LEAL-OLIVAS) Miss Macau. (c) APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS (DANIEL LEAL-OLIVAS) Miss Dänemark. (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan) Miss Nicaragua. (c) APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS (DANIEL LEAL-OLIVAS) Miss Indien. (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan) Miss USA. (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan) Miss Kanada. (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan) Miss Peru. (c) APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS (DANIEL LEAL-OLIVAS) Miss Frankreich. (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan) Miss Italien. (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan) Miss Hong Kong. (c) APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS (DANIEL LEAL-OLIVAS) Am Ende fiel die Wahl dann auf die Jamaikanerin Toni-Ann Singh. (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan) Die 23-jährige Psychologie-Studentin setzte sich im Finale vor ihren Konkurrentinnen aus Frankreich und Indien. (c) APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS (DANIEL LEAL-OLIVAS) "An dieses kleine Mädchen aus St. Thomas, Jamaika, und an alle Mädchen auf der ganzen Welt: Glaub an dich selbst. ... Diese Krone gehört nicht mir, sondern dir", schäumte die Gewinnerin im Kurzbotschaftendienst Twitter beinahe über. (c) APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS (DANIEL LEAL-OLIVAS) Der Miss-World-Wettbewerb wurde 1951 ins Leben gerufen. Mit seither jeweils sechs Titeln stehen Indien und Venezuela an der Spitze der Rangliste. (c) Joel C Ryan/Invision/AP (Joel C Ryan) 1/17

Es ist das vierte Mal, dass der Titel des prestigeträchtigen Schönheitswettbewerbs an eine Jamaikanerin geht. Der Miss-World-Wettbewerb wurde 1951 ins Leben gerufen. Mit seither jeweils sechs Titeln stehen Indien und Venezuela an der Spitze der Rangliste.