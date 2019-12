Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung gilt als „unfrei“. Der EU-Rat will ein härteres Sanktionsmodell implementieren, um Menschenrechte durchzusetzen.

© freedomhouse.org

Seitdem ruchbar wurde, wie China mit den Uiguren verfährt, hagelt es vom Westen Kritik an Internierung, Schikane und Folter, denen die muslimische Minderheit in der Provinz Xinjiang ausgesetzt ist. Peking verbittet sich jede Einmischung: Man wolle die „Umerziehungsmaßnahmen“ ausweiten, kündigte das Regime an.