Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/BARBARA GINDL

Das Landgericht Deggendorf hat zwei Raser zu jeweils fünf Jahren Haft verurteilt. Das Gericht in Bayern kam am Freitag zur Überzeugung, dass ein Motorradfahrer und ein Autofahrer im Juli 2018 in Niederbayern ein verbotenes Straßenrennen gefahren waren und dabei einen Unfall verursacht hatten. Dabei kam ein 38 Jahre alter Familienvater ums Leben, sein zehn Jahre alter Sohn wurde schwer verletzt.

Der Sohn ist seit dem Unfall behindert. Mit dem Strafmaß blieb das Gericht etwas unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die sechseinhalb und sechs Jahre Haft für die Männer im Alter von 54 un 28 Jahren gefordert hatte. Die Verteidiger forderten hingegen lediglich im Fall des Autofahrers eine Bewährungsstrafe und im Fall des Motorradfahrers eine Geldstrafe.