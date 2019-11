Aktivisten von Greenpeace haben beim CDU-Parteilogo am Konrad-Adenauer-Haus in Berlin den Buchstaben C entfernt.

Greenpeace-Aktivisten machten sich an der CDU-Zentrale in Berlin zu schaffen © Greenpeace/Facebook

Klamm und heimlich ging die Entfernung des Buchstabens "C" nicht über die Bühne, schließlich ist er rund zwei Meter hoch. Greenpeace-Aktivisten haben am Donnerstag in Berlin an der CDU-Zentrale ein paar Änderungen vorgenommen. Sie entfernten das "C" und fügten dem verbleibendem "DU" den Schriftzug "sollst das Klima schützen" bei.

Mit der Aktion wollen die Klimaschützer auf die disaströse Klimapolitik der CDU aufmerksam machen.