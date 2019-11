Facebook

Nizza: Leiche von bei Erdrutsch verschütteter Seniorin gefunden

Einsatzkräfte haben in Nizza die Leiche einer bei einem Erdrutsch verschütten Seniorin gefunden. Die Feuerwehr und Nachbarn hatten seit Sonntagnachmittag nach der Frau gesucht, sie wurde am Montagvormittag tot geborgen. Die Feuerwehr sprach den Angehörigen ihr Beileid aus.

Die 71-Jährige hatte sich im Garten aufgehalten, als wegen heftigen Regens eine Schutzmauer nachgegeben hatte. Tonnenweise Erde fiel auf das Grundstück.

Das Sturmtief "Amelie" hatte am Sonntag mit heftigem Regen und Wind Verkehrsbehinderungen, Stromausfälle und Überschwemmungen in Frankreich verursacht. Mehrere Menschen wurden verletzt. Am Montagvormittag waren immer noch 30.000 Haushalte ohne Strom, wie der Netzbetreiber Enedis mitteilte. Am Sonntag war besonders im Südwesten Frankreichs in 140.000 Haushalten der Strom zeitweise ausgefallen.