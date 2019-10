Facebook

Chirurgen im US-Bundesstaat Texas haben eine Gehirn-Operation teilweise live bei Facebook übertragen. Bis Donnerstag schauten sich fast eine halbe Million Menschen in aller Welt das 40-minütige Video an, in dem zu sehen ist, wie die Ärzte eine Verdickung aus dem Gehirn der Patientin Jenna Schardt entfernen. Die 25-Jährige selbst spricht während des Eingriffs mit den Ärzten.

Schardt hatte nach Angaben der Ärzte wegen einer Verdickung von Blutgefäßen im Gehirn einen Schlaganfall erlitten, wodurch ihr Sprachvermögen beeinträchtigt wurde. Während des insgesamt vierstündigen Eingriffs blieb sie wach, damit die Ärzte sicherstellen konnten, dass sie keine für die Sprache zuständigen Gehirnbereiche verletzten. Schardt wurde während der OP aufgefordert, bestimmte Worte zu sagen. Um ihr Erinnerungsvermögen zu testen, wurde sie auch zu ihrem Hund befragt.

"Auch wenn wir Hirnoperationen im Wachzustand in unserem Repertoire haben, sind sie keine Routine", betonte der Chef-Neurologe des Methodist Dallas Medical Center, Nimesh Patel. Schardt studiert Ergotherapie und wollte mit dem Livestream ihrer OP nach Angaben der Ärzte Menschen die Möglichkeit geben, etwas über solche Eingriffe zu lernen.

Die 25-Jährige sollte bereits am Donnerstag - zwei Tage nach dem Eingriff - aus dem Krankenhaus entlassen werden.