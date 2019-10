"Project Possible"Nepalese stellte für Besteigung aller Achttausender neuen Rekord auf

36-Jähriger schaffte nach eigenen Angaben alle 14 Berge in sieben Monaten

Nirmal Purja © (c) APA/AFP/Nirmal ´Nims´ Purja - Bremont Pr/HANDOUT (HANDOUT)

Der Nepalese Nirmal Purja hat eigenen Angaben zufolge einen Rekord für die schnellste Besteigung aller 14 Achttausender aufgestellt. Insgesamt brauchte der 36-jährige ehemalige Elitesoldat sieben Monate, wie er am Dienstag auf Facebook erklärte. Der bisherige Rekordhalter, der polnische Bergsteiger Jerzy Kukuczka, hatte seinen Rekord 1987 nach rund sieben Jahren und elf Monaten aufgestellt.

"Mission erfüllt", erklärte Purja auf seiner Facebook-Seite nach der Besteigung seines letzten Bergs, des 8.027 Meter hohen Shishapangma in China. Er hatte im April mit seinem ehrgeizigen "Project Possible" begonnen und binnen eines Monats bereits sechs Achttausender bestiegen, darunter auch der Mount Everest.

An die eigenen Fähigkeiten glauben

Als er erstmals von seinen Plänen berichtet habe, hätten "alle" über ihn gelacht, sagte Purja damals der Nachrichtenagentur AFP. Dabei gehe es nur darum, an die eigenen Fähigkeiten zu glauben und auch dann die "positive Einstellung" nicht zu verlieren, wenn mal etwas schief gehe.

Mit seinem Rekord wolle er vor allem die jüngere Bergsteigergeneration in Nepal dazu anregen, ihm nachzueifern, sagte Purja. Denn viele Sherpas, die nepalesischen Bergführer bei internationalen Expeditionen, gehörten zu den besten Bergsteigern der Welt, bekämen aber nicht so viel Aufmerksamkeit wie ihre Auftraggeber.

Reinhold Messner beeindruckt

Mit der Besteigung aller 14 Achttausender in nur sieben Monaten hat der Nepalese Nirmal Purja selbst die Bergsteiger-Legende Reinhold Messner beeindruckt. Purjas Rekord sei eine "einzigartige bergsteigerische Leistung", lobte Messner seinen nepalesischen Kollegen am Dienstag in einer Erklärung.

Messner rühmte Purja für die "logistische Vorbereitung" und "Umsetzung" seines Projekts. Der 36-jährige Nepalese habe sich genau an seine Pläne gehalten. Der 75-jährige Italiener Messner war der erste Mensch, der 1986 die komplette Achttausender-Reihe geschafft hatte.