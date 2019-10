39 Leichen in Lkw-Container"Um 400 bis 1.500 Euro steigen Flüchtlinge ein"

Facebook

Ermittler gehen davon aus, dass der Lastwagen in Bulgarien gestartet ist © (c) APA/AFP/BEN STANSALL

Die britische Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch 39 Leichen in einem Lastwagen in einem Industriegebiet östlich von London entdeckt. Der 25-jährige Fahrer aus Nordirland wurde wegen Mordverdachts festgenommen, teilten die Ermittler mit. 38 der Toten seien Erwachsene, einer ein Teenager.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Lastwagen in Bulgarien gestartet ist und am Samstag mit einer Fähre über Holyhead in Großbritannien ankam. In der Hafenstadt im Norden von Wales legen

vor allem Fähren aus Irland an. Frachtexperten bezeichneten das als ungewöhnliche Route, falls das Fahrzeug tatsächlich aus Bulgarien stammen sollte. Das bulgarische Außenministerium konnte zunächst nicht bestätigen, dass der Lkw seine Reise tatsächlich dort begonnen habe.

Alle Personen bereits tot

Die Leichen wurden im Industriegebiet Waterglade in der 73.000-Einwohner-Stadt Grays gefunden, das etwa 30 Kilometer vom Zentrum Londons entfernt nahe der Themse liegt. Rettungskräfte hatten die Polizei gegen 2.40 Uhr (MESZ; 1.40 Uhr Ortszeit) informiert. Die Menschen im Container waren da bereits tot.

"Ich habe es befürchtet, es war nur eine Frage der Zeit, bis so etwas wieder passiert", reagierte Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität und des Menschenhandels im Bundeskriminalamt (BK), im Gespräch mit der APA auf die Nachricht. Ermittler würden derzeit "relativ viele Behältnisschleppungen" registrieren. "Um 400 bis 1.500 Euro, je nach Route, steigen Flüchtlinge in solche Container ein."

Unklar war zunächst, ob der nun aufgeflogene Fall mit aktuellen Ermittlungen zu tun hat, die gemeinsam von österreichischen, britischen und bulgarischen Ermittlern sowie Europol geführt werden. Nach einem Aufgriff von Flüchtlingen, die über die sogenannte Balkanroute gekommen waren und nach Großbritannien wollten, initiierten die britischen Behörden eine Kooperation mit ihren Kollegen in Österreich und Bulgarien. Konkret geht es um eine Schleppergruppe, die über die "Balkanroute" Menschen bis nach Großbritannien schmuggeln soll.

Spurensicherer in Schutzanzügen untersuchten am Mittwoch in Grays den großen weißen Auflieger und das rote Fahrerhaus des Lastwagens. "Wir sind dabei, die Opfer zu identifizieren, aber ich gehe davon aus, dass das länger dauern könnte", sagte Andrew Mariner von der Polizei der Grafschaft Essex. Der Chef des britischen Lastwagenfahrer-Verbands Road Haulage Association, Richard Burnett, sagte, der Vorfall zeige die "Gefahr" des Menschenschmuggels in Lastwagen auf.

Premierminister Boris Johnson zeigte sich auf Twitter entsetzt und berichtet, das Innenministerium arbeite eng mit der Polizei von Essex zusammen. "Meine Gedanken sind bei all denen, die ihr Leben und ihre Lieben verloren haben." Die britische Innenministerin Priti Patel reagierte "schockiert" und "traurig" auf die Nachricht vom Leichenfund. Man müsse der Polizei nun genügend Raum geben, um ihre Ermittlungen durchzuführen, schrieb sie auf Twitter.

Traurige Erinnerungen

Der Fall weckt Erinnerungen an den Fall von 71 Flüchtlinge, die im August 2015 an der A4 (Ostautobahn) bei Parndorf im Burgenland erstickt in einem Kühl-Lkw gefunden worden. Ums Leben gekommen waren die Geschleppten auf ungarischem Staatsgebiet. Beim Prozess gegen insgesamt 14 Angeklagte in der südungarischen Stadt Kecskemet wurden die vier Hauptangeklagten zunächst zu 25 Jahren, im Berufungsverfahren zu lebenslanger Haft verurteilt.