Humanitäre Katastrophe"Die Hälfte der nun in Syrien Vertriebenen sind Kinder"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (Lefteris Pitarakis)

Frau Hameseder, Sie sind derzeit in Damaskus: Was sind Ihre Aufgaben in Syrien, das durch die türkische Militäroffensive am 9. Oktober einmal mehr zum akuten Kriegsgebiet wurde?

JUDITH HAMESEDER: Ich bin zusammen mit einer Caritas-Kollegin aus Salzburg verantwortliche Regionalkoordinatorin für alle Programme, die mit dem Syrienkrieg zusammenhängen – in Syrien selbst, aber auch in Jordanien und dem Libanon. Es geht um Bedarfserhebungen, Informieren, Koordinieren – und das Verteilen von Hilfe.



Wie geht es den nun von der Türkei vertriebenen Menschen?

HAMESEDER: Es fehlt an allem – Ärzte, Medikamente, Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung, Decken und Matratzen, wie eine aktuell Bedarfserhebung der Caritas unter 500 Familien in al-Hasaka ergab. Ein großes Thema ist auch das Bereitstellen von genügend sauberem Trinkwasser. An vielen Orten, an denen die Menschen jetzt landen, sind die nötigen Kapazitäten dafür schlichtweg nicht gegeben.