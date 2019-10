Taifun ''Hagibis''36 Tote: Japan sucht weiter nach Vermissten

Facebook

Ein Wirbelsturm ist am Wochenende über Teile Japans gefegt und hat schwere Überschwemmungen und Erdrutsche mit sich gebracht © APA/AFP/JIJI PRESS/STR

Im Kampf gegen die Folgen des Taifuns "Hagibis" in Japan haben die Bergungskräfte ihren Einsatz in den Überflutungsgebieten fortgesetzt. Die Zahl der Todesopfer stieg nach Angaben vom Montag auf 36. Weitere 17 Menschen würden noch vermisst, berichteten japanische Medien. Der Wirbelsturm war am Wochenende über weite Teile des Landes hinweggefegt, er hinterließ eine Spur der Verwüstung.

Zahlreiche Flüsse traten über die Ufer und überschwemmten ganze Wohngebiete. In der mit am schwersten betroffenen Provinz Nagano und anderen Regionen des bergigen Inselreiches gingen vielerorts Erdrutsche nieder. Mehr als 100 Bewohner wurden den Einsatzkräften zufolge verletzt.

