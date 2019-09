Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) APA/dpa/Oliver Berg (Oliver Berg)

Nach dem Tod einer 28 Jahre alten Frau und ihres per Notkaiserschnitt geborenen Babys in Köln haben die Ermittler in einem Glukosebehälter Gift entdeckt. In dem Behältnis mit der Glukose sei "ein toxischer Stoff" gefunden worden, sagte der leitende Ermittler, Andreas Koch, am Dienstag vor Journalisten.

Warnung an Kunden

Koch warnte Kunden der betroffenen Apotheke vor dem Verwenden dort gekaufter Glukosesubstanzen. Es gebe keine Klarheit, welche Patienten und Kunden noch die Substanz zu Hause hätten.

Der Obduktion zufolge starb die 28-Jährige an einem multiplen Organversagen. Die Kölner Behörden waren Montagabend mit einer Warnung an die Öffentlichkeit gegangen. Neben der verstorbenen Frau und ihrem Kind hatte auch eine andere Frau nach Einnahme des Präparats Symptome gezeigt. Diese Frau kam ins Krankenhaus, konnte die Klinik aber einen Tag später wieder verlassen.