© AP

Eine Richterin in Rom hat am Montag die Eröffnung eines Prozesses gegen zwei hochrangige italienische Offiziere, einer der Marine, der anderen der Küstenwache, in Zusammenhang mit dem Untergang eines Flüchtlingsschiffes im Oktober 2013 beschlossen. Dabei kamen über 260 Menschen ums Leben. Der Prozess gegen die beiden Offiziere beginnt am 3. Dezember.

Vor Gericht müssen sich die Chef der operativen Zentrale der italienischen Küstenwache und der Marine in Rom verantworten. Ihnen wird Fahrlässigkeit vorgeworfen. Sie sollen zu spät Hilfe angefordert haben. Die Bilanz des Flüchtlingsunglücks ist dramatisch. 26 Leichen wurden geborgen, 240 Migranten werden noch vermisst, darunter circa 60 Kinder. 212 Migranten konnten sich retten.

Im Oktober 2017 hatte der italienische Enthüllungsjournalist Fabrizio Gatti ein Dokumentarvideo mit Vorwürfen gegen die Offiziere und der Küstenwache veröffentlicht. Daraufhin leitete die römische Staatsanwaltschaft eine Untersuchung ein.