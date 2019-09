Südafrika Täglich 58 Morde und 144 Vergewaltigungen

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Fälle von Frauenmorden für Empörung gesorgt. Eine Internet-Petition für eine Wiedereinführung der Todesstrafe für Verbrechen an Frauen in Südafrika hatte binnen weniger Stunden Hunderttausende Unterstützer gefunden.