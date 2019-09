Max Zirngast freigesprochen„Das ist völlig unüblich in der Türkei“

Facebook

Zirngast inmitten seiner Eltern sowie Freund und Unterstützer Sepp Hartinger (links) © privat

Völlig überraschenderweise ist der Steirer Max Zirngast von einem Gericht in Ankara freigesprochen worden. „Freispruch für alle!!!!“, twitterte der Aktivist und Journalist Mittwochfrüh. Zirngast, der in der Türkei Politikwissenschaft studierte, war am 11. September 2018 wegen Terrorvorwürfen festgenommen worden. Insgesamt dreieinhalb Monate verbrachte er im türkischen Gefängnis. Vergangene Weihnachten war er zwar freigelassen worden, musste aber seinen Pass abgeben und durfte die Türkei nicht verlassen. Der Autor linker Publikationen hatte zuvor Kritik am Regime von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan geübt.