Skandal in den USA

Ausschnitt aus einem Überwachungsvideo aus der Zelle © (c) AP

In einer Gefängniszelle in den USA hat eine junge Frau ohne medizinische Hilfe ein Baby zur Welt gebracht - jetzt geht sie juristisch gegen das zuständige Sheriffs Department vor. Die Frau wirft der Behörde in Denver im Bundesstaat Colorado vor, ihre Rechte verletzt zu haben.

"Dieser Fall ist unglaublich verstörend", sagte ihre Anwältin Mari Newman laut US-Medienberichten vom Donnerstag (Ortszeit). Am 31. Juli hätten bei ihrer Klientin die Wehen eingesetzt. Obwohl die Frau einen Wärter und eine Krankenschwester über ihren Zustand informiert habe, sei der Schwangeren über mehr als fünf Stunden niemand zur Hilfe gekommen. Auch sei sie nicht ins Krankenhaus gebracht worden.

"Der Gedanke, dass man so mit einem menschlichen Wesen umgehen könnte, ist wirklich unfassbar", sagte ihre Anwältin weiter. Auf einem Überwachungsvideo aus der Zelle, das von US-Medien verbreitet wurde, ist zu sehen, wie die Gefangene schließlich unter Schmerzen allein ihren Sohn auf die Welt bringt.

Die Polizei in Denver County teilte demnach mit, man habe die Richtlinien inzwischen geändert. Schwangere Häftlinge, bei denen die Wehen einsetzten, würden künftig gleich in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der andauernden Rechtsstreitigkeiten, könne man nicht mehr zu dem Fall sagen.