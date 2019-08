Amazonas-Regenwald in Flammen''Bolsonaro entlarvte sich als unfähiger Politiker''

Facebook

BRAZIL-CRIME-VIOLENCE-PROJECT-BOLSONARO © (c) APA/AFP/EVARISTO SA (EVARISTO SA)

Für die Lateinamerikaexpertin Regine Schönenberg gehen die Waldbrände im Amazonas auch auf die Zerschlagung der brasilianischen Umweltinstitutionen durch Präsident Jair Bolsonaro zurück. "Diese Institutionen sind wegen des finanziellen und personellen Kahlschlags nicht mehr funktionsfähig", sagte sie im APA-Telefoninterview am Donnerstag. Bolsonaro gerate nun innenpolitisch zunehmend unter Druck.

Feuerbekämpfungsprogramm ausgehebelt

Seit 30 Jahren habe man im Amazonasgebiet, das ungefähr der Fläche Europas entspreche, mit vielen Organisationen und Partnern großes Know-How aufgebaut. Dazu gehört laut Schöneberg ein umfassendes Feuerbekämpfungsprogramm, das auf die Kooperation vieler Behörden und Ebenen setzt. "Deswegen ist es jetzt auch so lächerlich, dass Soldaten geschickt werden. Davor wurden alle ausgebildeten Leute rausgeworfen", beklagte die Forscherin der Freien Universität Berlin.

Für jede Brandrodung und jeden gefällten Baum im Amazonas sei bisher eine Genehmigung nötig gewesen, die Umweltinstitutionen ausstellten und kontrollierten. Die jüngst von Bolsonaro verkündeten Verbote weiterer Brandrodungen sind für die Politologin darum "reiner Populismus". "Man kann das nicht verbieten, denn das müssen ja Umweltbehörden kontrollieren, die aber mittlerweile lahmgelegt sind. Stellen Sie sich vor, es gäbe für ganz Europa ein Verbot, das niemand kontrolliert", erklärte sie.

Die Kulturhistorikerin Ursula Prutsch vom Amerika-Institut der Münchner Ludwig-Maximilian-Universität hielt fest, dass sich in Brasilien der Widerstand gegen Bolsonaros Politik mehre. Sie berichtete, dass die Großgrundbesitzer im Amazonasraum den Umweltminister Ricardo Salles dazu aufgefordert haben, die Lage ernst zu nehmen. Viele Menschen unterstützten die Politik des Präsidenten jedoch noch immer.

Seit dem Amtsantritt Bolsonaros hat eigentlich nichts funktioniert Kulturhistorikerin Ursula Prutsch

"Das ist eine richtige trotzige Realitätsverweigerung", bemerkte sie. Gerade die Aussage von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der Amazonas sei aufgrund seiner Bedeutung für das globale Klima ein Gemeingut, beurteilte Schönenberg als "kontraproduktiv", denn diese schüre das gegenstandslose rechtspopulistische Narrativ, der Westen wolle Amazonien internationalisieren.

Bolsonaros Reaktionen auf die Brände sind für Prutsch "tragisch" und "ernüchternd". Er verbreite Falschmeldungen, lenke mit Ankündigungen großer Infrastrukturprojekte ab und beschuldige politische Gegner. "Er hat es binnen kurzer Zeit geschafft, sich als unfähiger Politiker zu entlarven, sodass innen- und außenpolitisch enormer Druck auf ihm lastet. Jetzt versucht er alles Mögliche, um abzulenken", erklärte die Historikerin. Auch seine Unterstützer habe er vor den Kopf gestoßen: Als er zu Aufklärungszwecken einen Softporno in sozialen Netzwerken geteilt habe, habe er damit besonders evangelikale Wähler, die ihn bisher unterstützten, "unglaublich getroffen".

Diese Institutionen sind wegen des finanziellen und personellen Kahlschlags nicht mehr funktionsfähig. Lateinamerikaexpertin Regine Schönenberg

"Das Land ist seit der Wahl gespalten und die Polarisierung nimmt offenbar weiter zu. Die Brände bringen viele Punkte, allen voran die Umweltpolitik, zum Hochkochen", erläuterte Schönenberg. "Die Waldbewohner, rund 700.000 Indigene, sind die großen Verlierer der Situation, weil sie die von ihnen erkämpften Rechte langsam verlieren", fuhr sie fort. Dazu gehöre der Zugang zur Gesundheitsversorgung und zu Universitäten. "Abgesehen von den Bränden gibt es einen Kahlschlag an Rechten für Minderheiten. Das wirkt sich negativ auf den sozialen Zusammenhalt aus, denn Brasilien ist sehr heterogen und eigentlich ein tolles Beispiel dafür, wie Diversität funktioniert", sagte die Politologin.

"Seit dem Amtsantritt Bolsonaros hat eigentlich nichts funktioniert", sagte auch Prutsch. So sei eine Pensionsreform geplant, die die Unterschicht "gewaltig treffen" werde. Für die Bundesuniversitäten seien Budgetkürzungen von rund 30 Prozent durchgesetzt worden, mit neoliberaler Logik wolle man Soziologie und Philosophie an den Universitäten abschaffen, denn dies rechne sich nicht. "Bolsonaros Regierung hat bislang keine einzige sinnvolle politische Entscheidung getroffen", schlussfolgerte sie.

"Das kann er nicht ignorieren"

"Umfragen sehen Bolsonaro bei rund 30 Prozent", sagte die Historikerin. Der Widerstand vieler Gouverneure könnte für den Präsidenten zum Problem werden. "Das kann er nicht ignorieren", unterstrich Schönenberg. "Die Länderebene des föderalen Staates Brasilien ist in vielen Belangen sehr unabhängig. Bei vielen Fragen der internationalen Kooperation (...) wenden sich die NGOs und andere Organisationen an die Länderebene, weil es dort mehr Verständnis und Zugänglichkeit gibt", erklärte sie.

"Wenn es triftige Gründe gibt, könnte Bolsonaro zurücktreten und sein Vize übernimmt", spekulierte Prutsch. Vizepräsident Hamilton Mourao ist General, seine Eltern haben indigene Wurzeln. Das Militär sei gegenüber Bolsonaro gespalten. "Es ist zwar finanziell privilegiert, aber das Militär gehört zu den Institutionen, die besonders für den Amazonasschutz eintreten", fuhr sie fort. "Da gibt es im Hintergrund sicher schon Machtkonflikte zwischen einzelnen Militärs. Die sehen, dass Bolsonaro außenpolitisch nur Imageschäden bringt", sagte sie.