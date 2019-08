Französischen Urlaubern ist der Vorfall in München peinlich, doch die Station sei schlecht gekennzeichnet gewesen.

© Feuerwehr München

Statt in einem Parkhaus hat sich ein Ehepaar auf den Stufen eines U-Bahn-Eingangs am Münchner Marienhof wiedergefunden. Der Mercedes des älteren Ehepaars mit französischem Kennzeichen musste am Sonntagmittag abgeschleppt werden, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Auf Fotos ist zu sehen, wie die Berufsfeuerwehr mit einem Kranwagen das schwarze Auto aus dem U-Bahn-Eingang herauszieht. Das Ehepaar hatte den Eingang mit einem Parkhaus verwechselt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

"Wir schämen uns ein bisschen", erklärte das Ehepaar später. Doch die Beschilderung sei wirklich unübersichtlich gewesen.