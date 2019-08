Zwei französische Schwestern sind am Mittwochabend in einem Hotel-Pool auf der griechischen Insel Rhodos ertrunken. Eine Achtjährige aus Israel kam am selben Tag auf Kreta in einem Pool ums Leben.

Hotelpool auf Rhodos (Sujet) © Andrea Kratzer

In Griechenland sind an einem Tag drei Menschen in Hotel-Pools ertrunken. Auf der Insel Rhodos starben zwei französische Schwestern in der Anlage eines Hotels im Küstenort Ialysos, wie es am Donnerstag aus Polizeikreisen hieß. Auf der Insel Kreta ertrank Medienberichten zufolge ein achtjähriges Mädchen aus Israel im Pool eines Hotels in der Nähe der Inselhauptstadt Heraklion.

Nichtschwimmerinnen

Die beiden Schwestern, 16 und 19 Jahre alt, wurden laut einem Polizeisprecher Mittwochabend bewusstlos in einem der Pools der Ferienanlage aufgefunden. Die Rettung brachte die beiden jungen Frauen in ein Krankenhaus, wo ihr Tod festgestellt wurde. Laut Auskunft der Polizei konnten die Verunglückten nicht schwimmen.

Ein Badewärter war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht präsent. Die Verantwortlichen des Hotels seien einem Staatsanwalt vorgestellt worden, sagte eine Sprecherin des griechischen Tourismusministeriums.

Die Schwestern hatten gemeinsam mit ihren Eltern und zwei jüngeren Geschwistern auf der Insel Urlaub gemacht.

In Ohnmacht gefallen

Das achtjährige israelische Mädchen ertrank laut Medienberichten, nachdem sie beim Spielen im Hotel-Pool in Ohnmacht gefallen war. Die Eltern des Mädchens hätten sich mit zwei Geschwistern der Achtjährigen in der Nähe befunden. Die Polizei will nun ermitteln, ob ein Bademeister zum Zeitpunkt des Unglücks anwesend war.