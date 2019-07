Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (Hazem Ahmed)

Bei dem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager am Mittwoch in Libyen haben Wachleute nach UNO-Angaben auf Migranten geschossen, die sich in Sicherheit bringen wollten. Bei dem Beschuss des Lagers in der Nähe der Hauptstadt Tripolis seien eine leerstehende Garage und eine Halle, in der sich 120 Migranten aufhielten, getroffen worden.

Es gebe Berichte, dass Wachleute auf einige Menschen geschossen hätten, als diese vor dem Luftangriff fliehen wollten, heiß es in einem UNO-Report. Die international anerkannte Regierung in Tripolis wirft den Truppen des Generals Khalifa Haftar vor, für den Angriff verantwortlich zu sein, bei dem mindestens 53 Menschen getötet wurden. In dem Lager wurden überwiegend afrikanische Migranten festgehalten.