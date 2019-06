Facebook

Polizei machte in Mecklenburg-Vorpommern einen explosiven Fund

In einer Scheune in Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland haben Einsatzkräfte etwa zwei Tonnen Feuerwerkskörper gefunden. Wie die Polizei mitteilte, ging am Freitagabend ein Notruf ein, weil auf dem Grundstück ein Feuer ausgebrochen sei.

Als Feuerwehr und Polizei in Steffenshagen - einem kleinen Ort an der Ostseeküste - anrückten, entdeckten sie in der Scheune rund hundert Kartons mit Knallkörpern. Der Munitionsbergungsdienst räumte die Scheune in der Nacht leer. Wer das Feuerwerk dort gehortet hatte, konnten die Behörden noch nicht sagen.