© AP

Die nepalesische Regierung lässt die jüngsten Todesfälle am Mount Everest untersuchen. Premierminister Khadga Prasad Sharma Oli setzte am Donnerstag eine fünfköpfige Kommission ein. Sie soll die bestehenden Gesetze und Richtlinien für die Besteigung des höchsten Berges der Welt überprüfen und, wo nötig, Änderungen empfehlen, sagte der Generaldirektor der Tourismusbehörde, Dandu Raj Sharma.

An dem 8848 Meter hohen Gipfel sind in diesem Jahr schon elf Kletterer ums Leben gekommen. Neun von ihnen waren von der nepalesischen, zwei von der chinesischen Seite aufgestiegen. Es hatte Kritik gegeben, dass Nepal viel zu viele Genehmigungen erteilt habe und dass zu viele unerfahrene Bergsteiger den Aufstieg wagten. Fotos zeigten, wie sich im Mai am Gipfelgrat die Bergsteiger zeitweilig stauten. Die Klettersaison mit geeigneten Wetterbedingungen im April und Mai ist sehr kurz.

Seit der Erstbesteigung 1953 haben mehr als 5.000 Männer und Frauen den Everest erklommen. Mehr als 300 kamen dabei ums Leben.