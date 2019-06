In einem Londoner Bus wurden zwei Frauen von mehreren Männern blutig geschlagen. Die Schläger hatten das lesbische Paar aufgefordert, sich zu küssen.

Die verletzten Frauen © Facebook

Blut auf ihren Gesichtern und auf ihrer Kleidung - das Bild von zwei verletzten Frauen macht derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde. Das lesbische Paar ist in einem Nachtbus in London verprügelt worden. Laut mehreren Medienberichten prügelten zumindest vier Männer auf die Frauen ein.

Eine der Frauen, die 28-jährige Melania Geymonat, berichtete der BBC, dass die Männer sie und ihre Freundin belästigten. Sie forderten das Paar auf, sich zu küssen. Als sie sich weigerten, umringten sie die Frauen.

Zuerst schlugen die Männer Geymonats Freundin Chris, als Geymonat dazwischen ging, prügelten sie auch auf sie ein. Beide Frauen mussten im Spital behandelt werden. Die Londoner Polizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall vom 30. Mai.

Geymonat hat das Bild von sich und ihrer Freundin auf Facebook gestellt, um Aufmerksamkeit für den Anstieg an Gewalt gegenüber lesbischen und schwulen Menschen zu schaffen.

Die BBC berichtet, dass sich die Angriffe auf die Londoner LGBT-Community seit 2014 verdoppelt haben. Im Jahr 2018 gab es in London 2308 homophob motivierte Verbrechen.