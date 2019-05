Facebook

Aus Versehen hat ein älteres australisches Paar ein Paket mit 20 Kilogramm Drogen nach Hause geliefert bekommen. Das Paar aus der Gemeinde Werribee, einem Vorort von Australiens zweitgrößter Stadt Melbourne, erhielt das Päckchen am Mittwoch mit der üblichen Post, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Beim Auspacken stellten die beiden fest, dass sich darin zahlreiche Beutel mit einem weißen Pulver befanden: etwa 20 Kilo der synthetischen Droge Crystal Meth im Wert von umgerechnet etwa 6,2 Millionen Euro. Grund für die Verwechslung war offenbar eine falsche Adresse.

Die Polizei nahm kurz darauf in Bundoora, einem anderen Vorort von Melbourne, einen 21 Jahre alten Mann fest. Bei ihm wurden 20 weitere Kilogramm Crystal Meth - eigentlicher Name Methamphetamin, bekannt auch als Ice oder Meth - beschlagnahmt. Werribee und Bundoora liegen etwa 60 Kilometer voneinander entfernt. Der Mann sollte noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Crystal Meth Crystal Meth oder Methamphetamin ist eine synthetisch hergestellte Substanz aus der Stoffgruppe der Phenylethylamine. Sie wird sowohl in der Medizin als Arzneistoff wie auch missbräuchlich als euphorisierende und stimulierende Rauschdroge verwendet. Andere Namen sind Meth, Crystal, Ice oder Panzerschokolade. Methamphetamin gehört zur Substanzklasse der Amphetamine. Zu ihr zählen noch etliche weitere psychoaktive Substanzen, unter anderem Amphetamin selbst und das in der Natur vorkommende Ephedrin. Methamphetamin ist ein potentes Stimulans und indirektes Sympathomimetikum, d. h. es regt stark die sympathischen Teile des vegetativen Nervensystems an. N-Methylamphetamin unterdrückt Müdigkeit, Hungergefühl und Schmerz. Es verleiht kurzzeitig Selbstvertrauen, ein Gefühl der Stärke und dem Leben eine ungewohnte Geschwindigkeit. Zu den Nebenwirkungen gehören Persönlichkeitsveränderungen, Psychosen und Paranoia aufgrund von Schlafentzug oder bei Prädisposition. Eine häufige Einnahme führt zu Gewöhnung und schleichendem Wirkungsverlust, der oft eine Dosissteigerung zur Erzielung der ursprünglichen Wirkung nach sich zieht. Quelle: Wikipedia