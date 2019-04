Facebook

Die meisten Opfer sollen ein- und derselben Familie angehört haben © APA/AFP/ANGEL HERNANDEZ

Sieben weitere Menschen seien bei dem Angriff am Freitagabend in Minatitlan im Bundesstaat Veracruz verletzt worden, berichtete der in den USA ansässige spanischsprachige Fernsehsender Telemundo unter Berufung auf örtliche Medien.

In einem Tweet kondolierte der Innenminister von Veracruz, Hugo Gutierrez Maldonado, den Angehörigen. Zugleich versprach er, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Demnach befanden sich die mutmaßlichen Täter noch auf freiem Fuß. Ihr Motiv war zunächst nicht bekannt. Die meisten Opfer hätten ein- und derselben Familie angehört, hieß es in den Medienberichten weiter.

#SEGUIMIENTO #MINATITLÁN

Psicosis entre vecinos de la zona y asistentes de la fiesta donde ocurrió la masacre que acabó con la vida de 13 personas, incluida un bebé.



El gobernador sigue sin aparecer..#ViernesSanto #Veracruz pic.twitter.com/pJe2c7VSSa — Gaby Rasgado (@ChispitaMX) 20. April 2019