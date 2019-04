Ein 17-Jähriger, der mit mehreren Messern bewaffnet war, ist am Mittwochmorgen in einer Schule in Flensburg verhaftet worden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/dpa/Martin Gerten

Mittwochmorgen kam es an der Eckener Schule im deutschen Flensburg zu einem Polizeieinsatz. Am Abend zuvor wurde ein Chatverlauf bekannt, in dem eine Person angekündigt hatte, am Mittwoch mehrere Menschen in der Schule töten zu wollen. Die Polizei war zu Schulbeginn vor Ort und führte Einlasskontrollen durch.

Bei einem 17-Jährigen wurden mehrere Messer gefunden. Nach ersten Ermittlungen konkretisierte sich der Verdacht gegen den Schüler. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Die #polizei in #flensburg hat nach dem Hinweis auf einen Chatverlauf Einlasskontrollen an einer Schule durchgeführt und einen 17-jährigen vorläufig festgenommen. Im Chat hatte eine Person angekündigt mehrere Menschen in der Schule töten zu wollen. https://t.co/gFfQ5mbG9q pic.twitter.com/SH6nqhIypH — Polizei SH (@SH_Polizei) 3. April 2019

Links zum Thema Kriminologin klärt auf: Wie junge Amokläufer wirklich ticken