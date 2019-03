Facebook

Nach Zyklon "Idai": Eine Katastrophe mit überdimensionalen Ausmaßen

Der Klimawandel könnte an den Auswirkungen des Zyklons "Idai" und der nachfolgenden Flutkatastrophe seinen Anteil haben. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass die durch den Sturm ausgelöste Flut durch den Klimawandel verstärkt wurde, weil der Klimawandel den Meeresspiegel in der Region erhöht hat", sagte Walter Hajek, Leiter des Bereichs Internationale Zusammenarbeit beim Österreichischen Roten Kreuz.

Hajek berief sich dabei auf einen Analyse des Rotkreuz-Klimazentrums in Den Haag. "Wegen mangelnder Daten zu Windgeschwindigkeiten ist es schwer zu sagen, ob der Klimawandel auch die Stärke des Sturms beeinflusst hat. In vielen Fällen trägt der Klimawandel aber dazu bei, die Regen-Intensität zu erhöhen - beim Hurricane Harvey in den USA war das zum Beispiel der Fall", erläuterte der Experte. "Die große Menge an Regen, die in Malawi, Mosambik und Zimbabwe niedergegangen ist, war jedenfalls für viele Todesopfer und weite Zerstörungen der Infrastruktur verantwortlich."

Mosambik: Das Ausmaß der Zerstörung nach dem Zyklon Die Bilder, die uns aus Mosambik erreichen, lassen das Schlimmste befürchten. AFP Nach dem Durchzug von Zyklon "Idai" gibt es noch immer keinen Überblick über die Zahl der Todesopfer. AFP Helfer vor Ort sprechen von einer "unbeschreiblichen" Katastrophe. AFP Rund 260.000 Kinder sind allein in Beira und Umgebung in lebensbedrohlicher Gefahr. Es sei es nur eine Frage von Tagen, bis Krankheiten ausbrächen, denn die sanitäre Infrastruktur sei komplett zerstört. AFP Mindestens 15.000 Menschen befinden sich in Regionen mit akutem Hochwasser. Es handle sich um ein "Rennen gegen die Zeit": "Jede Minute zählt", warnte ein Minister des Landes. AFP Besonders dramatisch ist die Lage in der Region Buzi. Dort hat sich ein 125 Kilometer langer und elf Meter tiefer See gebildet. Über den Verbleib der dort ansässigen Bevölkerung weiß man noch nichts. In dem Gebiet lebten zuvor Hunderttausende Menschen. "Entweder sie konnten fliehen, oder es gibt dort eine sehr hohe Opferzahl", so der Nothilfekoordinator des Welternährungsprogramms (WFP) in Mosambik, Pedro Matos. (c) AP (ESA) Die Rettungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren. AFP Ein großes Problem ist, dass das Wasser nach wie vor im Steigen ist. AFP Klicken Sie sich durch die weiteren Bilder! AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP (c) AP (Josh Estey) (c) AP (Josh Estey) (c) AP (Josh Estey) (c) AP (Josh Estey) (c) AP (Josh Estey) 1/23

Hilfsmaschinerie läuft

Unterdessen hat die Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) - die Dachorganisation aller nationalen Rotkreuzgesellschaften - die Hilfsmaschinerie angeworfen. Das funktioniert so, dass die lokale Rotkreuzgesellschaft um Hilfe bittet. Ein FACT-Team sondiert daraufhin an Ort und Stelle den Bedarf. Dann melden die nationalen Gesellschaften, was sie beitragen können. "Derzeit fährt dieses System weiter hoch und kann sich in der Umsetzung auf viele Freiwillige stützen - die natürlich derzeit selbst von der Katastrophe betroffen sind", so das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK).

Die Mitarbeiter der Hilfsorganisation haben bereits mit dem Verteilen von Notfall-Sets, Zelten und Grundnahrungsmitteln in Beira für 1.500 Familien begonnen. Laut Rotkreuz-Sprecher Stefan Müller ist diese Hilfe schon angelaufen, bevor die Flut eintraf. Am Freitag sollen zusätzliche Notfall und Unterkunfts-Kits für 3.000 Familien im Hafen von Beira ankommen. Diese werden per Schiff von einem Depot auf der Insel Reunion angeliefert.

Mosambik: "Kilometerlanges Binnenmeer" nach Zyklon Nach dem Zyklon "Idai" in Mosambik mit mehr als 1000 befürchteten Todesopfern sind werden nun vor Ort Seuchen befürchtet. AFP Nun droht der Ausbruch von Cholera, Hepatitis und anderen Krankheiten", sagt die Sprecherin der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC), Caroline Haga, die vor Ort ist. AFP Das Ausmaß der Zerstörung ist unglaublich, vor allem in der Küstenstadt Beira. AFP Große Teile des Landes sind überflutet. Die Infrastruktur ist zerstört. Viele Menschen haben alles verloren und sind verzweifelt. Zudem bieten die neu entstandenen Wasserflächen perfekte Brutstätten für Moskitos, die Malaria übertragen. AFP Mehr Bilder aus dem Katastrophengebiet! AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP 1/30

Rotkreuz-Freiwillige betreuen 18 Evakuierungs-Zentren in Beira und 19 solcher Zentren im Bezirk Dondo, rund 30 Kilometer nordwestlich von Beira. In den kommenden Tagen will das Rote Kreuz drei große Notfall-Rettungs-Einheiten nach Beira schicken. Eine soll Wasser- und Sanitäreinrichtungen für bis zu 20.000 Menschen herstellen. Eine zweite wird 225.000 Liter sauberes Trinkwasser pro Tag produzieren, das reicht für 15.000 Menschen. Dies liefert das Spanische Rote Kreuz mit Unterstützung der französischen Schwesterorganisation. Die dritte Rettungseinheit kommt vom Schweizer Roten Kreuz und kümmert sich um Logistik und Management. Das Personal - auch das Österreichische Rote Kreuz prüft Müller zufolge eine Entsendung von Delegierten - soll in den kommenden Tagen eintreffen, das Equipment dafür Anfang nächster Woche.

242 Tote in Mosambik, 139 Tote in Simbabwe

Die Zahl der Toten in Mosambik ist indes auf 242 gestiegen. Zudem sitzen noch weitere 15.000 Menschen fest, die dringend gerettet werden müssen, wie Umweltminister Celso Correia am Donnerstag sagte. Die Behörden stehen demnach in Kontakt mit den Menschen in den unter Wasser stehenden Regionen und versorgen sie mit Lebensmitteln und Medizin.

Im benachbarten Simbabwe stieg die Zahl der Toten nach Angaben des staatlichen Senders ZBC auf 139. Insgesamt sind von den Überschwemmungen in Mosambik dem Welternährungsprogramm WFP zufolge 600.000 Menschen betroffen. Insgesamt brauchen demnach aber rund 1,7 Millionen Menschen in dem südostafrikanischen Staat Hilfe.

Verwüstung nach Zyklon: Bis zu 1.000 Tote befürchtet Ganze Landstriche waren am Montag verwüstet, Dörfer und Städte standen unter Wasser, aus Häusern wurden Ruinen und Vorratskammern von den Fluten mitgerissen. AFP Hunderttausende Menschen saßen am Montag weiterhin ohne Strom und Handynetz im Krisengebiet fest. Viele Orte waren wegen der Überschwemmungen komplett von der Außenwelt abgeschnitten. AFP Die Zahl der Toten infolge des Sturms in Mosambik könnte nach Angaben von Präsident Filipe Nyusi auf bis zu 1.000 oder sogar mehr ansteigen. Bisher seien erst 84 Todesfälle bestätigt, doch Einschätzungen von Helfern und der Anblick des Gebiets aus der Luft ließen auf eine verheerende Katastrophe schließen, sagte Nyusi am Montagnachmittag im staatlichen Radiosender Radio Mocambique. AFP In Simbabwe sprach die Regierung von bisher 89 Toten und Hunderten Vermissten. (c) AP (Josh Estey) Der Zyklon mit der Stärke vier von fünf war in der Nacht auf Freitag mit Windböen von bis zu 160 Kilometern pro Stunde vom Indischen Ozean her kommend in der Nähe der Großstadt Beira in Mosambik auf Land getroffen. (c) AP (Tsvangirayi Mukwazhi) Es folgten Sturmfluten und massive Überschwemmungen. Tausende Menschen verloren ihr Zuhause, mindestens 1.300 Menschen wurden laut Katastrophenschutz verletzt. (c) AP (Tsvangirayi Mukwazhi) Mehr Bilder! (c) AP (Tsvangirayi Mukwazhi) (c) AP (Tsvangirayi Mukwazhi) (c) AP (Tsvangirayi Mukwazhi) (c) AP (Tsvangirayi Mukwazhi) (c) AP (Tsvangirayi Mukwazhi) (c) AP (Tsvangirayi Mukwazhi) (c) AP (Tsvangirayi Mukwazhi) (c) AP (Tsvangirayi Mukwazhi) (c) AP (Tsvangirayi Mukwazhi) (c) AP (Tsvangirayi Mukwazhi) (c) AP (Josh Estey) (c) AP (Josh Estey) (c) AP (Josh Estey) (c) AP (Josh Estey) (c) AP (Josh Estey) (c) AP (Josh Estey) (c) AP (Josh Estey) (c) AP (Denis Onyodi) (c) AP (Denis Onyodi) (c) AP (Denis Onyodi) (c) AP (Denis Onyodi) (c) AP (Denis Onyodi) (c) AP (Denis Onyodi) (c) AP (Denis Onyodi) (c) AP (Caroline Haga) AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP 1/42

In Simbabwe sind nach WFP-Angaben 200.000 Menschen von den Überschwemmungen betroffen. In Mosambiks Nachbarstaat sind laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 922.000 Menschen betroffen. Die WHO kündigte zudem einen Notfallplan zur Bekämpfung von Malaria, Cholera und Typhus an. Wegen der Flucht zahlreicher Menschen aus den Katastrophengebieten sei das Risiko für diese Krankheiten deutlich gestiegen.

Spenden für die Zyklonopfer Rotes Kreuz: IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144. Spendenzweck: Hilfe in Mosambik, oder online unter www.roteskreuz.at/spenden "Licht für die Welt": IBAN: AT92 2011 1000 0256 6001; BIC: GIBAATWWXXX; www.licht-fuer-die-welt.at CARE: IBAN AT77 6000 0000 0123 6000; www.care.at World Vision: IBAN: AT22 2011 1800 8008 1800; BIC: GIBAATWW, Kennwort: "Zyklon" Caritas: BAWAG P.S.K. BIC: BAWAATWW, IBAN: AT92 6000 0000 0770 0004; oder online www.caritas.at Ärzte ohne Grenzen: Erste Bank IBAN: AT43 2011 1289 2684 7600, BIC: GIBAATWWXXX Hilfswerk International: www.hilfswerk.at/international/ida oder aufs Spendenkonto AT71 6000 0000 9000 1002 Kennwort: Nothilfe Mosambik Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs: Spendenkonto IBAN: AT 97 1200 0006 5412 2001, BIC: BKAUATWW oder online unter https://spende.samariterbund.net Diakonie Katastrophenhilfe, Spendenkennwort: Zyklon Mosambik IBAN: AT85 2011 1287 1196 6333 Online-Spenden unter: www.diakonie-katastrophenhilfe.at