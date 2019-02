Ein siebenjähriger Bub ist in Berlin aus dem zehnten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Er starb an seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei vermutet einen tragischen Unfall und kein Fremdverschulden © (c) APA/dpa/Patrick Seeger (Patrick Seeger)

Ein siebenjähriger Bub ist am Mittwochabend aus dem zehnten Stock eines Wohnhauses in Berlin gestürzt. Er starb an seinen schweren Verletzungen. Das berichtet die Berliner Morgenpost.

Die Polizei vermutet einen tragischen Unfall und kein Fremdverschulden. Der genau Hergang des Unfalls ist noch unklar.