Laut den Behörden bestand Kontakt zu mehreren Verschütteten in der Mine Bolaang Mongondow in Indonesien.

Die Hoffnung, Verschüttete zu finden, lebt © AP

Beim Einsturz einer illegalen Goldmine in Indonesien sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Retter suchten am Donnerstag auf der Insel Sulawesi nach Überlebenden. 19 Bergleute wurden bisher gerettet. Laut den Behörden bestand Kontakt zu mehreren Verschütteten in der Mine Bolaang Mongondow, was die Hoffnung auf weitere Überlebende des Unglücks nährte.

Die Rettungsarbeiten gestalteten sich wegen des abschüssigen Geländes und des instabilen Untergrunds schwierig. Der Einsturz der Mine hatte einen Erdrutsch ausgelöst. Zwar standen schwere Maschinen bereit, doch die Retter waren angesichts der gefährlichen Lage zunächst auf Schaufeln angewiesen. Zeitweise mussten sie mit bloßen Händen graben.

Bisher sieben Tote

Zunächst war von sechs Toten die Rede gewesen. Ein Mann, dessen Bein an Ort und Stelle amputiert werde musste, starb jedoch an massivem Blutverlust. Die Amputation war erforderlich, weil das Bein unter einem Felsbrocken eingeklemmt gewesen war. Andere Arbeiter erlitten Schnittwunden und Knochenbrüche.