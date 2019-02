Facebook

Vater und Tochter tot aufgefunden © (c) APA/Sebastian Stenzel (Sebastian Stenzel)

Am Montag machten Polizeibeamten in einem Bach im deutschen Niederseelbach eine grausige Entdeckung. Zunächst fanden die Beamten einen 51-Jährigen, kurze Zeit später dessen achtjährige Tochter. Beide waren tot. Das Kind war am Sonntagabend von seiner Mutter vermisst gemeldet worden, nachdem es nicht von einem Ausflug mit dem Vater zurückgekehrt war.

Die Hintergründe der Tat waren vorerst nicht geklärt. Die Verletzungsanzeichen beim Vater deuten allerdings auf Suizid hin, wie es in mehreren deutschen Medienberichten heißt. Ein Familiendrama sei nicht auszuschließen.

Die Eltern hatten sich das Sorgerecht für die Achtjährige geteilt.

Hilfe in der Not Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hier finden Sie - auch anonyme - Hilfsangebote im vermeintlich ausweglosen Lebenslagen. Per Telefon, Chat , E-Mail oder im persönlichen Gespräch.