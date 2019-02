In der Verhandlung um den ausgetretenen giftigen Rotschlamm in Ungarn im Jahr 2010 gibt es Urteile.

Im Prozess um die Rotschlamm-Katastrophe des Jahres 2010 in der ungarischen Aluminiumfabrik MAL AG Ajka wurde am Montag am zuständigen Gericht in der westungarischen Stadt Györ das Urteil gegen die Manager der AG verkündet. Zehn Angeklagte wurden für schuldig befunden, fünf wurden freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.