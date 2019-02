Facebook

Sujetbild: 18-Jähriger bei Lawinenabgang tödlich verunglückt © APA/JAKOB GRUBER

Ein 18-jähriger Einheimischer ist am Sonntag bei einem Lawinenabgang in Sexten in Südtirol ums Leben gekommen. Der Jugendliche war laut Medienberichten mit einem Freund im Skigebiet Rotwand in Richtung Fischleintal abseits der Skipiste unterwegs, als er von dem Schneebrett mitgerissen und komplett verschüttet wurde. Er verstarb wenig später im Krankenhaus.

Der Begleiter des Jugendlichen hatte zuvor einen Notruf abgesetzt und den 18-Jährigen aus rund eineinhalb Metern Tiefe befreit. Der lebensgefährlich Verletzte wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, wo er schließlich verstarb. Im Einsatz standen die Rettungshubschrauber Pelikan 1 und Aiut Alpin Dolomites, die Bergrettung, die Freiwillige Feuerwehr sowie Ordnungskräfte.