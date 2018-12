Die meisten Bewohner eines wegen verdächtiger Knackgeräusche evakuierten Hochhauses in Sydney haben Weihnachten doch in den eigenen vier Wänden verbringen dürfen.

Der Opal Tower in Sydney © (c) APA/AFP/SAEED KHAN (SAEED KHAN)

Die Polizei erlaubte ihnen, am Dienstag in ihre Wohnungen im Opal Tower zurückzukehren. 51 der insgesamt mehr als 390 Wohnungen seien jedoch unsicher, teilte die Polizei mit.

Bewohner durften unter Begleitung von Polizei und Feuerwehr Wertgegenstände aus ihren Wohnungen holen. Die Untersuchungen dauern nach Angaben der Polizei an. Der Sender ABC berichtete unter Berufung auf die Behörden, es bestehe keine Einsturzgefahr.

Türen klemmten plötzlich

Am Montag hatten Bewohner des mehr als 30-stöckigen Hochhauses im Stadtteil Olympic Park Knackgeräusche, Risse und plötzlich klemmende Türen gemeldet. Mehrere Hundert Menschen aus dem Haus und aus angrenzenden Gebäuden wurden in Sicherheit gebracht, Straßen und ein nahe liegender Bahnhof vorsorglich gesperrt. Bauingenieure fanden bei Inspektionen Risse in einer Innenwand im zehnten Stock.

Der Opal Tower wurde erst vor vier Monaten eröffnet. Es ist eines von fünf neuen Wohnhochhäusern, die auf dem Gelände der Olympischen Spiele 2000 gebaut wurden.

