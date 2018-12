Facebook

Bei den festgenommenen Verdächtigen im Fall der Drohnen-Störaktionen am englischen Großflughafen Gatwick handelt es sich um einen 47-jährigen Mann und eine 54-jährige Frau aus der Umgebung. Sie stammen nach Polizeiangaben vom Samstag aus der englischen Stadt Crawley, die nur etwa acht Kilometer vom Airport entfernt liegt.

Beide wurden in Crawley am späten Freitagabend festgenommen, wie die Polizei der Grafschaft Sussex mitteilte. "Unsere Ermittlungen gehen weiter", sagte Kommissar James Collins. Über das mögliche Motiv der Verdächtigen äußerte sich die Polizei allerdings noch nicht. Der Flugbetrieb in Gatwick normalisierte sich am Samstag allmählich wieder.

"Alle Ermittlungsrichtungen werden weiter verfolgt, bis wir sicher sind, dass wir weitere Bedrohungen für die Sicherheit der Passagiere entschärft haben", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Man bemühe sich nach wie vor darum, etwaige weitere Drohnen über dem Flughafengelände zu orten und unschädlich zu machen. Augenzeugen und andere Hinweisgeber sollten sich direkt an die Polizei wenden.

Wegen Drohnen-Flügen über dem Airportgelände war der Flugbetrieb auf dem Großflughafen seit Mittwochabend zwei Mal unterbrochen worden. Tausende Flüge fielen aus,

Von den Flugausfällen und Umleitungen infolge dutzendfacher Drohnensichtungen waren seit Mittwochabend insgesamt etwa 150.000 Passagiere betroffen. Es gab auch Auswirkungen auf den österreichischen Luftverkehr: Auf den Flughäfen Wien-Schwechat, Salzburg und Innsbruck kam es zu Verspätungen bzw. Annullierungen von Flügen nach und von London-Gatwick. Nachdem am Freitag in der Früh der Flugbetrieb nach 36-stündigem Stillstand wieder aufgenommen werden konnte, wurde am Abend erneut eine Drohne entdeckt. Wieder wurde das Flugfeld gesperrt - doch diesmal nur für etwas mehr als eine Stunde.

Das Militär hatte Technik am Flughafen installiert, mit der die Drohnen abgewehrt werden können. Laut Polizei wurden "erhebliche Kräfte mobilisiert", um die Drohnen und den oder die Verantwortlichen hinter den Störaktionen ausfindig zu machen.

Von einem terroristischen Hintergrund gingen die Behörden bisher nicht aus. Es gebe auch keine Hinweise darauf, dass eine ausländische Regierung ihre Finger im Spiel habe, sagte ein Polizeisprecher am Freitag vor Bekanntgabe der Festnahmen. Nicht ausschließen wollten die Ermittler, dass es sich um radikale Umweltschützer handeln könnte.