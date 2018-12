Facebook

Das ist kein Schnee, sondern Hagel © Facebook/CMS - Centro Meteorologico Siciliano - ODV

Der Süden Italiens wurde am Freitag von sintflutartigen Regenfällen sowie massivem Hagelschlag getroffen. Besonders schlimm war die Situation in Kalabrien und Sizilien. Autos versanken teils in Hochwasser, teils in den Hagelhaufen, die wie frisch gefallener Schnee aussahen, wie Meteoweb berichtet.

Schuld war ein plötzlicher Temperatursturz. Zuvor hatte es für die Jahreszeit ungewöhnlich hohe Temperaturen gegeben. Die Einsatzkräfte arbeiten nach wie vor mit Hochdruck, um die Schäden aufzuarbeiten. Bilder und Videos zeugen von der besonderen Schwere der Unwetter.

Am Strand von Roccalumera in Sizilien lag mehr als einen Meter hoch Hagel.