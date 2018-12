Der Besitzer einer Osteria in Pulheim bei Köln wird der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation beschuldigt, außerdem soll er an "Kokainhandel in sehr, sehr umfangreichen Maße" beteiligt gewesen sein.

Bei der großangelegten Razzia gegen die italienische Mafia hat die Polizei einen der mutmaßlichen Haupttäter in Nordrhein-Westfalen verhaftet. Der 45 Jahre alte Gastwirt sei am frühen Morgen in Pulheim bei Köln von den Ermittlern aus dem Schlaf gerissen worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Der Besitzer einer Osteria werde der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation beschuldigt, außerdem soll er beteiligt gewesen sein an "Kokainhandel in sehr, sehr umfangreichen Maße". Ermittler gingen in den Morgenstunden in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien gegen Mitglieder der italienischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta vor. Schwerpunkte der Aktion waren das Rheinland und das Ruhrgebiet sowie Bayern. Neben dem Gastwirt wurden auch mehrere andere mutmaßliche 'Ndrangheta-Mitglieder festgenommen, es gab zahlreiche Durchsuchungen, wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte.

Die kalabrische 'Ndrangheta gilt inzwischen als die mächtigste italienische Mafia-Organisation. Sie dominiert den Drogenschmuggel nach Europa und ist auch in Deutschland aktiv.

Rund 90 Personen sind im Rahmen der Razzia gegen Mitglieder der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta festgenommen worden. Ihnen wird unter anderem Geldwäsche und internationaler Drogenhandel vorgeworfen, wie aus italienischen Ermittlerkreisen am Mittwoch hervorging.

Ins Visier der Ermittler seien unter allem Clans aus Kalabrien geraten. Die Ermittlungen erfolgten in Europa, sowie in Südamerika. Genauere Angaben wollen die italienischen Behörden bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag in Rom geben.

Der italienischen Polizei war bereis am Dienstag ein schwerer Schlag gegen die Cosa Nostra, die Mafia auf Sizilien, gelungen. Sie nahm Settimo Mineo fest, der als Anführer der Cosa Nostra nach dem Tod des "Paten der Paten" Salvatore "Toto" Riina im vergangenen Jahr gilt.

Der 80-jährige Juwelier Mineo wurde am Dienstag in der Provinz Palermo mit weiteren 45 mutmaßlichen Mafiosi gefasst. Den Festgenommenen werden unter anderem illegaler Waffenbesitz, Erpressungen, Brandstiftungen und gewaltsame Übergriffe vorgeworfen.

Anfang Jänner wurden bei einer Großrazzia gegen die süditalienische Mafia in mehreren italienischen Regionen sowie in Deutschland 169 Personen festgenommen. Die Festnahmen betrafen vor allem Mitglieder des einflussreichen 'Ndrangheta-Clans Farao-Marincola, berichtete die Polizei damals.