Europäischen Lotterie Weiter 90 Millionen Euro im Jackpot

© (c) APA (Georg Hochmuth)

Im Eurojackpot liegt weiter die Höchstsumme von 90 Millionen Euro, am Freitagabend werden in Helsinki wieder die Gewinnzahlen gezogen. Zehn Mal in Folge ist der Hauptgewinn der europäischen Lotterie nicht geknackt worden. Er hat die gesetzlich festgelegte Obergrenze von 90 Millionen Euro erreicht.

Jeder weitere eingesetzte Euro fließt in der zweiten Gewinnklasse in einen zusätzlichen Jackpot. In dieser Woche sind das wie in der Vorwoche 22 Millionen Euro.

Um den Eurojackpot zu knacken, muss auf dem Tippzettel an sieben Stellen das Kreuz richtig gesetzt werden. Dabei müssen 5 aus 50 sowie 2 aus 10 Zahlen getippt werden. Gelingt dies gleich mehreren Mitspielern, wird die Gewinnsumme geteilt. Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen.