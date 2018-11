Beim Zusammenstoß zweier Fernbusse sind in Simbabwe mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sind auch zwei Kinder.

Drama in Simbabwe

© Trausnig

Nach Angaben der Polizei kollidierten die beiden Busse am Mittwoch auf der Route zwischen der Hauptstadt Harare und Rusape im Osten des Landes miteinander.

Unter den Opfern seien auch zwei Kinder, berichtete die Staatszeitung "The Herald" im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Fotos von dem Unglück seien zu "grausam", um sie zu veröffentlichen, berichtete das Blatt weiter. Die Leichenhalle des Krankenhauses in Rusape ist demnach völlig überfüllt, weshalb einige Opfer in die Räume eines Bestattungsunternehmens gebracht wurden.

Voller Schlaglöcher

Vize-Verkehrsminister Fortune Chasi bedauerte den "sinnlosen Verluste an Menschenleben" und versprach "strenge Maßnahmen" für mehr Verkehrssicherheit.

In Simbabwe kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Viele Straßen sind voller Schlaglöcher, da sie seit Jahren nicht instand gehalten werden. Die Fernstraße, auf der die beiden Busse zusammenstießen, hatte allerdings erst kürzlich einen neuen Belag erhalten.

Im Juni 2017 waren 43 Menschen auf dem Weg ins Nachbarland Sambia bei einem Busunglück im Norden des Landes ums Leben gekommen.