Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (Claude Paris)

Im Zentrum der südfranzösischen Hafenstadt Marseille sind am Montagvormittag zwei Gebäuden eingestürzt. Zwei Passanten wurden leicht verletzt, wie die Behörden mitteilten. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach möglichen weiteren Opfern. Die beiden benachbarten Gebäude wurden evakuiert. Dutzende Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Das Unglück ereignete sich nur wenige Schritte vom Alten Hafen entfernt, der bei Touristen wie auch bei den Bewohnern von Marseille sehr beliebt ist. Anrainer schilderten, nach einem riesigen Krach sei die Straße in Staub eingehüllt gewesen. Von den beiden Gebäuden blieben nur Schutt und Trümmer übrig. In dieser Zeit seien viele Menschen auf der Straße unterwegs gewesen, sagte ein 26-jähriger Nachbar.

Marseille: Zwei Häuser eingestürzt Zwei mehrstöckige Gebäude sind in der Innenstadt von Marseille eingestürzt. (c) AP (Claude Paris) Auf Fotos und Videos waren nur noch Trümmer zu erkennen. (c) AP (Claude Paris) Eines der Gebäude war nicht bewohnt, weil es baufällig war. (c) AP (Claude Paris) Mehr Bilder! (c) AP (Claude Paris) (c) AP (Claude Paris) (c) AP (Claude Paris) (c) AP (Claude Paris) 1/7

Ein Vertreter der Stadtverwaltung sagte, eines der Gebäude sei aus Sicherheitsgründen bereits gesperrt gewesen. Es sei aber nicht auszuschließen, dass sich in dem ebenfalls eingestürzten Nachbargebäude Menschen aufgehalten hätten. Auf im Juli dieses Jahres aufgenommenen Bildern des Online-Kartendienstes Google Maps ist zu sehen, dass die beiden Gebäude damals bereits zahlreiche Risse aufwiesen. Ein Anrainer sagte, in den beiden Gebäuden hätten "arme Menschen" gelebt. Die Häuser seien in einem schlechten Zustand gewesen.

Ein Mann, der in einem der eingestürzten Häuser eine Wohnung besaß, sagte hingegen, das Gebäude sei zwar bereits 200 Jahre alt gewesen, habe aber "den Normen" entsprochen. Seit zwei oder drei Tagen seien die Bewohner allerdings beunruhigt gewesen, nachdem der Boden sich verschoben habe und die Haustür nicht mehr ordentlich geschlossen habe. Deswegen seien noch in dieser Woche Reparaturarbeiten geplant gewesen.